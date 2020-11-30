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Zabıtanın dikkati kalpazan çetesini çökertti

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sonucu Pazartesi pazarında sahte paralarla alışveriş yapmaya çalışan şebekeyi deşifre etti.

Güncel 30.11.2020, 16:08
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Zabıtanın dikkati kalpazan çetesini çökertti

Sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan bir kişiden şüphelenen Zabıta ekipleri esnafın da şikâyeti üzerine çalışma başlattı. Kendisine gelen ihbarı değerlendiren Zabıta ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu şüpheli şahsın üzerinden 16 adet sahte 100 TL’lik banknot çıktı. Zabıta ekipleri, olay yerine çağrılan üzerine konuyu zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıtanın emniyete götürdüğü şahsın üzerinden 16 adet sahte banknot çıktı.

Ulukavak Mahallesinde her pazartesi günü kurulan Pazartesi Semt Pazarında sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan bir kişinin esnafın şüphesi ve Zabıtanın dikkatiyle yakalandığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, şüpheli şahsın sahte paralarla birlikte Emniyet güçlerine teslim edildiğini söyledi. Candan, dikkati nedeniyle sahte para çetesini yakalayan zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli ve işbirliği içinde olduğu kişiler hakkındaki işlemler sürüyor.

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