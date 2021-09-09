Zabıta Teşkilatı 195 yaşında

Zabıta teşkilatının Çorum’da kurulmasının yüzyılı aşan bir geçmişi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hayatın olağan bir şekilde akması noktasında çok önemli görevleri var. Zabıtamız şehrimizde de bu görevini en güzel şekilde geçmişten bu güne yapıyor. Bundan sonra da yapmaya devam edecek. Tecrübeli zabıtalarımızın yanı sıra 10 yeni zabıtamızı KPSS puanı ile belli bölüm mezunları olmak üzere aldık. Yeni takviyelerle zabıta teşkilatımızı çok iyi bir noktaya taşıdığımızı düşünüyorum. Bu güne kadar yapmış olduğunuz çalışmalar için teşekkür ediyorum. Beraber aşkla muhabbetle bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. 195. kuruluş yıldönümünde zabıta teşkilatımızı gönülden kutluyorum” dedi.

Zabıta Müdürü Burhan Şahin ise Çorum Belediyesi olarak Zabıta Teşkilatı olarak güçleri yettiğince halkın refahı ve huzuru için çalışmalarını yürüttüklerini belirterek “Bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da teşekkür ediyoruz” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Zabıta Müdürü Burhan Şahin’in de yer aldığı ziyarette Başkan Aşgın, zabıta personeli ile sohbet etti.

(Haber Merkezi)

