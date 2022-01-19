Zabıta personeline kıyafet ve spor malzemesi alındı

Çorum Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan personele yazlık kıyafet ve spor malzemesi alımı için iki ayrı ihale düzenledi.

Belediye ilk olarak Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yazlık kıyafet aldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 218 bin 350 TL olan ihaleye üç firma katıldı. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan Zabıta ve Özel Güvenlik Personeli için 15 Kalem 2022 yılı Yazlık Kıyafet Alımını kapsayan ihalede Beştepe Teks Giyim 129 bin 850 TL teklif verirken, BKM Tekstil Giyim 240 bin 760 TL ve Aydın Grup İş Elbiseleri firması ise 263 bin 42 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların teklif ve belgelerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

Belediye ayrıca Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda bünyesinde görev yapmakta olan tüm Zabıta personeline verilmek üzere 5 kalem spor malzemesi alımı yaptı. Yaklaşık maliyeti 169 bin 170 TL olan ihaleye Lescon Spor Giyim Sanayi firması katılarak 174 bin 250 TL teklif sundu. Komisyon Başkanı Sayın firmanın teklif ve belgelerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

