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Yuva Viol’dan Hastane’ye bir kamyon malzeme bağışı

Yuva Viol şirketi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, firma olarak üretimini yaptıkları medikal ürünlerden oluşan bir kamyon malzeme bağışında bulunuldu.

Yuva Viol’dan Hastane’ye bir kamyon malzeme bağışı

Yuva Viol şirketi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, firma olarak üretimini yaptıkları medikal ürünlerden oluşan bir kamyon malzeme bağışında bulunuldu.

06 Nisan 2020 Pazartesi 21:20
Yuva Viol’dan Hastane’ye bir kamyon malzeme bağışı

Çorum’da üretim yapan ve sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Yuva Viol, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele çalışmalarına çok anlamlı bir katkıda bulundu.

Firmanın kendi üretimi olan tek kullanımlık lazımlık, sürgü ve böbrek küvet gibi medikal malzemelerden oluşan bir kamyon ürün, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışlandı.

Ürünleri hastane yetkililerine teslim eden firmanın ortaklarından Aytuğ Yarımca ile Zeynep Yarımca, bu süreçte en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, imkânı olan tüm firma, kişi ve kuruluşları sağlık camiası ve hastaneye bağış yapmaları çağrısında bulundu.

Yuva Viol ailesi olarak Türkiye’nin bu günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağına inandıklarını ifade eden Aytuğ Yarımca, “Sağlık ve ekonomi alanlarında etkilerini yaşadığımız korona virüs salgınına karşı tam bir seferberlik içindeyiz. Bu süreçte gerek bireyler gerekse kurumlar olarak hepimiz, devletimizin öncülüğünde tam bir dayanışma içinde, alınan önlemlere uyarak bunun da üstesinden hep beraber geleceğiz. Yurdumuzun her köşesinde büyük bir özveri ile hizmet veren doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Elinden gelen herkesi sağlık çalışanları için destek vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Türk halkının el birliği ile birçok engeli aştığını vurgulayan Zeynep Yarımca da “Devletimizin korona virüs ile mücadelesine katkı yapmak için bu zor süreçte, medikal ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığımıza desteğimizi sunmak istedik. Ülkemiz için elimizden gelenin daha fazlasını yapabilmek adına Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemize bağışta bulunuyoruz. Dileğimiz, en kısa sürede sağlıklı günlere kavuşmak. Yuva Viol ailesi olarak inanıyoruz ki bu günleri de kısa sürede atlatıp, yolumuza daha güçlü adımlarla devam edeceğiz. Bu süreçte imkanı olan tüm firmalarımızı, kişi ve kuruluşlarımızı sağlık camiamıza ve hastanelerimize destek vermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

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