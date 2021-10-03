Yusuf Satıcı defnedildi

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Yusuf Satıcı, önceki gün yaşamını yitirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkan Yardımcısı Ahmet Bayraklı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Disiplin Kurulu Üyesi Sefa Satıcı ve Klasman Futbol Hakemi Celal Bayraklı’nın da dedesi olan Yusuf Satıcı’nın cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Seydim Köyü’nde toprağa verilecek.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile birlikte AK Parti ve MHP’li çok sayıda yönetici de katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

