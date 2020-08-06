Yusuf Şahinbaş’ı kutladılar

Orhan Sarı ve Mehmet Sayan, yıllardır birlikte görev yaptıkları Yusuf Şahinbaş ile Konya’nın tarım ve ormancılığına ilişkin fikir alışverişinde de bulundu. Gündeme dair konularında görüşüldüğü ziyarette Sarı ve Sayan, Şahinbaş’a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahinbaş ise misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)