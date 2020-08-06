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Yusuf Şahinbaş’ı kutladılar

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte iken Karaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atanan Yusuf Şahinbaş’ı makamında ziyaret ederek kutladı.

Güncel 06.08.2020, 20:07
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Yusuf Şahinbaş’ı kutladılar

Orhan Sarı ve Mehmet Sayan, yıllardır birlikte görev yaptıkları Yusuf Şahinbaş ile Konya’nın tarım ve ormancılığına ilişkin fikir alışverişinde de bulundu. Gündeme dair konularında görüşüldüğü ziyarette Sarı ve Sayan, Şahinbaş’a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahinbaş ise misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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