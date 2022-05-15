Yusuf Ahlatcı’yı duygulandıran şiir

Kendisini karşılayanlardan Serap Hemşire, kendi yazdığı şu şiiri okudu:

BEN BİR HEMŞİREYİM, KİMİNİN KARDEŞİ, KİMİNİN SIRDAŞI

Ben bir hemşireyim Dahiliye Servisinde

Kim anlar ki beni gece nöbetlerinde

Tüm şehrin ışıkları sönmüş

Bir ben uykusuz, bir de sokak lambaları

Ben bir hemşireyim Dahiliye Servisinde

Uzun koridorun sonunda sızlayan

yaşlı bir teyze, ona uzanır elim

İlacım sevgi, dokunur iyi ederim

Ben bir hemşireyim yüzümde hep bir

Tebessüm, başım dik, güçlü gözükmeliyim

Kiminin kardeşi kiminin sırdaşıyım

Herkese uzanır yardım elim.

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Şiiri duygulanarak dinleyen Yusuf Ahlatcı, “Sağlık alanında görev alan her bir kardeşimiz, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından olan Çanakkale Savaşı’&nda, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, mücadelemize ön saflarda kahramanca destek veriyor” dedi. (Haber Merkezi)

