Yusuf Ahlatcı’yı duygulandıran şiir
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü” nedeniyle ziyaret ettiği Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hoş bir sürprizle karşılaştı.
Kendisini karşılayanlardan Serap Hemşire, kendi yazdığı şu şiiri okudu:
BEN BİR HEMŞİREYİM, KİMİNİN KARDEŞİ, KİMİNİN SIRDAŞI
Ben bir hemşireyim Dahiliye Servisinde
Kim anlar ki beni gece nöbetlerinde
Tüm şehrin ışıkları sönmüş
Bir ben uykusuz, bir de sokak lambaları
Ben bir hemşireyim Dahiliye Servisinde
Uzun koridorun sonunda sızlayan
yaşlı bir teyze, ona uzanır elim
İlacım sevgi, dokunur iyi ederim
Ben bir hemşireyim yüzümde hep bir
Tebessüm, başım dik, güçlü gözükmeliyim
Kiminin kardeşi kiminin sırdaşıyım
Herkese uzanır yardım elim.
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Şiiri duygulanarak dinleyen Yusuf Ahlatcı, “Sağlık alanında görev alan her bir kardeşimiz, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından olan Çanakkale Savaşı’&nda, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, mücadelemize ön saflarda kahramanca destek veriyor” dedi. (Haber Merkezi)
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