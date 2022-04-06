Yusuf Ahlatcı’dan Ramazan kutlaması

“İslam Âlemi’nin heyecanla beklediği, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu vurgulayan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, “Ramazan ayı; manevi duyguların en üst düzeye ulaştığı ve insanlar arasında kardeşliği pekiştiren, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği günlerdir. Ayrıca Ramazan-ı Şerif, insanlığı karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturan kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, böylece insanlık için yeni bir dönemin başladığı mübarek bir aydır” değerlendirmesinde bulundu.

Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan Ramazan ayının, dinimizce taşıdığı önemin yanı sıra, sosyal hayatımızda da yardımlaşma ve dayanışmanın en büyük hazzının yaşandığı bir dönem olduğunu belirten Ahlatcı, “Sosyal yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın zirveye çıktığı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği Ramazan ayında güzel alışkanlıklarımızı hayatın tüm zamanına yayarak ve odak noktasına yerleştirerek, çocuklarımıza örnek insan, dünya toplumlarına örnek toplum olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Çorumlu hemşerilerimizin Ramazan-ı Şerif’ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın İslam âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

(Bülent USLU)