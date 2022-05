Yusuf Ahlatcı’dan bayram mesajı

Ramazan ayının hoşgörü, muhabbet, merhamet ve her şeyden önce yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirten AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. İbadetlerimizi güzel ahlakla, ilişkilerimizi samimiyet ve muhabbetle bütünleştiren oruç iklimi; bizi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak bir hayat için yeni bir başlangıç yapmak adına önemli bir vesiledir” dedi.

Ramazan ayına tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle karşı karşıya kaldığımız günlerde, büyük bir heyecanla kavuşmayı beklediğimizi, sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravihin coşkusunu, mukabelenin huzurunu, Ramazan’ı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliğe kavuşmanın huzurunu yaşadığımızı belirten Ahlatcı mesajında; “Bu noktada ifade etmeliyim ki, bizler elbette Rabbimizin İnşirâh Sûresi’nde vadettiği her zorluğun ardından mutlaka kolaylığın geleceğine dair ilahi müjdesine yürekten inandık. Bu inançla bir mümine yaraşan şuur, vakar ve asaletle, yaşadığımız bu hassas süreçten mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan bayramlara erişmenin huzuru içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Türk İslam aleminin bayramını kutlayan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı şu görüşlere yer verdi: “Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının; kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslâm âlemine hayırlar getirerek yeryüzünün selametine, bütün insanlığın huzuru ve iyiliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor; gönüllere mesafenin olmadığını, gönül birliğimizin her daim baki olduğunu hatırlatarak aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, sağlık, sıhhat ve afiyet içinde nice güzel günlere ve bayramlara ulaşması dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

(Volkan SINAYUÇ)