Yusuf Ahlatcı’dan bayram mesajı

Bayramların bireyler arasında sarsılmaz köprüler kurulmasına imkan sağlayan, aynı düşünce ve değerlerde buluşturan gönülleri yakınlaştırarak dargınlık ve kırgınlıkların uhnutulmasına, kardeşlik ve iyilik duygularının yeşermesine olanak sağlayan mukaddes günler olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, “Bizde bu vesileyle tüm İslam âlemi ve toplumsal yaşamımızda anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin birlik ve beraberliğinin güçlendiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz.” dedi.

Geçmişimizin potansiyelini yarınlara taşıma adına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri ile Ayasofya’nın ibadete açılmasının milletimizin nezdinde Kurban Bayramı öncesinde tam bir bayram havası yarattığını söyleyen Ahlatcı, “Bununla birlikte dünyada ve ülkemizde görülen Koronavirüs salgını sonucu yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, millet olarak birliğimizin ve beraberliğimizin güzel neticelerini hep birlikte görmekteyiz. Bu bayram da diğer bayramlarda olduğu gibi coşkumuzu ve sevicimizi kaybetmiyor “Temizlik, Maske ve Mesafe” kuralları çerçevesinde dini vecibelerimizi yerine getirmeyi ve anne, baba, komşu, dost ve akrabalarımızı arayarak bayramlaşmayı ihmal etmiyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı mesajında sözlerine şöyle devam etti: “Bu duygu ve düşünceler içerisinde tevazuyu, hürmeti, cömertliği, paylaşmayı, başkasının mutluluğu ile mutlu olabilmeyi kendine şiar edinmiş başta Çorumlu hemşerilerimin, aziz Türk milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını kutluyor, bu ulvi günlerin tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum.”

(Haber Merkezi)