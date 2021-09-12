Yusuf Ahlatcı yanan fabrikayı ziyaret etti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve bazı parti yöneticileri ile birlikte, geçen hafta çıkan yangında büyük maddi zarara uğrayan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Çorum Teknik Çelik Döküm Fabrikası’nı ziyaret ederek fabrika sahibi Veli Hoşgör’e ve fabrika çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Veli Hoşgör’den ayrıntılı bilgi alan Yusuf Ahlatcı, “Rabbim beterinden korusun” temennisini ifade etti.

(Haber Merkezi)

