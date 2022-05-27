Yusuf Ahlatcı, Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu 

Ankara’da yoğun bir program geçiren İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret etti. “Çorum’umuza yönelik çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduklarını” belirten İl Başkanı Ahlatcı verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek gösterilen ilgiden dolayı Bakan Vedat Bilgin’e teşekkür etti.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile ziyaretlerine devam eden Ahlatcı; DSİ Genel Müdürlüğü vazifesine atanan hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeni görevinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileyen Ahlatcı; Çorum’da yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Ziyaretleri kapsamında Yargıtay Başkanlığında görev yapan Fahri Hemşerilerimiz Mehmet Akif Öndaş ve Salim Çevik ile görüşen Ahlatcı; TBMM’de MKYK Üyesi AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’i ziyaret etti. Ziyaretlerinde İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya, İl Başkan Yardımcısı Murat Günay, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve İl Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan eşlik etti.

(Haber Merkezi)