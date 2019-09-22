Yürüyüş yolları yenileniyor

Parktaki yürüyüş yollarında zamana bağlı oluşan tahribatın giderilmesi için çalışmaları başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yunus Emre Parkımız (Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı) şehrimizin güzide parklarından bir tanesi. Burada bulunan EPDM yürüyüş yolunun bazı kısımları zamana ve kullanıma bağlı olarak tahrip olmuş eskimiş durumdaydı. Yapmış olduğumuz tespitler sonucu yürüyüş yolunun 600 m2’lik bir kısmında yenileme yapılması gerektiğini tespit ettik ve çıkmış olduğumuz açık ihale sonucu yenileme işlemlerini başlattık” dedi.

Vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucu başkaca semt parklarında da aynı şekilde yürüyüş yollarında bozulmaların olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Başkan Aşgın, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı’nda yapılan tadilat ve yenileme işlemlerinin ardından önceden tespit edilen semt parklarındaki EPDM yürüyüş yollarında da yenileme işlemlerinin yapılacağını söyledi.

(Haber Merkezi)