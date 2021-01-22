Yurtta Kovid-19 karantinasında bulunan kimse kalmadı

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında karantina kurallarını ihlal eden kişilerin günlük masraflarının kendisinden tahsil edilecek şekilde KYK yurduna alınması, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanması ve haklarında suç duyurusunda bulunulmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

Temaslı veya Kovid-19 test sonucu pozitif olduğu için evlerinde karantinada kalmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini anlatan Çiftçi, "İl Salgın Denetim Merkezi saha denetim ekiplerimizce 15-22 Ocak tarihlerinde evinde izolasyonda olması gerekirken buna aykırı hareket eden 1 kişi tutanakla tespit edilip yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. Bu kişinin sürecinin de tamamlamasıyla bugün itibarıyla izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişi yoktur." ifadesini kullandı.

Mahalle denetim ekiplerince son bir haftada 4 bin 976 iş yeri ve kişinin gerek ihbar gerekse resen denetlendiğini, 20 tutanağın İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildiğini belirten Çiftçi, ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 88 iş yeri ve kişi için birinci ihlal uyarısı yapıldığını kaydetti.