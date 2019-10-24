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Yurtdışı dil eğitiminde bölgenin en saygın markası komşu Amasya’dan

Tanınmış eğitimci Ömer Çekelez, Hamledu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı firmasında üçüncü kuşağın sorumluluk üstlenmeye başladığını belirterek, Pazarlama Direktörü olarak görev üstlenen torunu Yaşar Berk Çevik’i ÇORUM HABER aracılığı ile Çorum kamuoyuna tanıttı.

Yurtdışı dil eğitiminde bölgenin en saygın markası komşu Amasya’dan

Tanınmış eğitimci Ömer Çekelez, Hamledu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı firmasında üçüncü kuşağın sorumluluk üstlenmeye başladığını belirterek, Pazarlama Direktörü olarak görev üstlenen torunu Yaşar Berk Çevik’i ÇORUM HABER aracılığı ile Çorum kamuoyuna tanıttı.

24 Ekim 2019 Perşembe 21:20
Yurtdışı dil eğitiminde bölgenin en saygın markası komşu Amasya’dan

Çorum’dan yaklaşık 1.200 kişiye yurtdışı dil eğitimi sağladıklarını anlatan Ömer Çekelez, aynı ciddiyet ve sorumluluk duygusuyla, hizmet kalitesini daha da artırarak yollarına devam ettiklerini söyledi.

ÇORUM HABER dostu Ömer Çekelez, Çorumluların da yakından tanıdıkları, 55 yıllık bir eğitimci.

Amasya Eğitim Enstitüsü’nün ve Amasya Vakfı’nın Kurucusu Ömer Çekelez, uzun yıllardan beri Amasya’daki firmasından, tüm bölgeye yurtdışı eğitim hizmeti veriyor.

Çekelez’in sahibi olduğu Hamle Danışmanlık tarafından yurt dışına dil eğitimi için gönderilen her yaştan öğrencilerin ve yabancı dil öğrenmek isteyenlerin sayısı 1.200’ü buluyor.

Önceki gün, torunu, Jeoloji Mühendisi Yaşar Berk Çevik ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Ömer Çekelez, etkin biçimde hizmetlerine devam ettiklerini belirtirken, aile şirketi bünyesinde artık üçüncü kuşağın sorumluluk almaya başladığını belirterek, “Hamledu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı firmamızın Genel Müdürlüğü’nü sürdürüyorum, ama torunum Yaşar Berk Çevik, Pazarlama Direktörü sıfatıyla daha geniş yetki ve sorumluluk üstlenmeye başladı. Üçüncü kuşakla birlikte, 22 yıldır sağlamış olduğumuz dil eğitimindeki güvenilirliğimizi, daha da pekiştirerek yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

Hamledu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, başta İngiltere olmak üzere, Amerika, Kanada, İrlanda, Avustralya, Malta, Almanya, Fransa ve İspanya’da her yaştan insana dil eğitimi sağlıyor.

Saygın eğitimci Ömer Çekelez’in yönetiminde, Hamledu, ciddiyeti ve sağladığı kaliteli eğitimle bu bölgede “marka” haline gelmiş bulunuyor.

(Erkan BAYATLI)

Son Güncelleme: 24.10.2019 19:49
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