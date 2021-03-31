Yurt genelindeki 3 günlük hız denetimlerinde 21 bin 292 araç ve sürücüye idari işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 27-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı hız denetimleri uygulamasında 21 bin 292 araç ve sürücüsüne idari işlem uygulandığını açıkladı.

EGM, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde 27-28-29 Mart 2021 tarihlerinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi. 21.292 araç/sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek idari işlem uygulandı" ifadelerine yer verdi.