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Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyesine devam ediliyor

59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor.

26 Nisan 2020 Pazar 18:15
Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyesine devam ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Etiyopya'daki 289 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Kayseri Havalimanı'na indi.

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.

Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Etiyopya'dan getirilen Türk vatandaşları, daha sonra kara yoluyla karantina sürecini geçirecekleri kentteki çeşitli yurtlara gönderildi.

Cibuti ve Somali'den getirilen 84 Türk vatandaşı Niğde'de yurtlara yerleştirildi

Tahliye kapsamında, Cibuti ve Somali'deki 207 Türk vatandaşını taşıyan THY'ye ait uçak Kapadokya HDışişleri Bakanlığının çalışmasıavalimanı'na indi. 

Vatandaşlardan 84'ü polis ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu konvoyla otobüslerle Niğde'ye getirilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sultan 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Vatandaşlar, burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

Kafilede yer alan 123 kişi, Nevşehir'de gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.

Suudi Arabistan'dan yurda getirilen 169 Türk vatandaşı Iğdır'daki yurtlara yerleştirildi

Uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirilen Türk vatandaşları, İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün ve Havalimanı Müdürü Fikret Bağca tarafından çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Uçaktan indikten sonra sağlık kontrolünden geçirilen yolcular daha sonra otobüsleri bindirildi.

Çantaları dezenfekte edilen vatandaşlar, otobüslerle, kalacakları Süreyya Sülün Hanım Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Burada Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezince verilen konserle karşılanan vatandaşlar daha sonra odalarına yerleştirildi.

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