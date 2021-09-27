Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık %30,81 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %30,19, imalatta %30,83 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %39,54, dayanıklı tüketim malında %31,63, dayanıksız tüketim malında %21,81, enerjide %103,23, sermaye malında %17,06 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %0,55, imalatta %0,93 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %0,08, dayanıklı tüketim malında %0,13, dayanıksız tüketim malında %1,44, enerjide %1,24, sermaye malında %1,89 azalış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları %13,60, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %13,70, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) %14,07 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %103,23, ana metaller %59,02, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %43,89 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Haber Merkezi)

