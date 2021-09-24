Yurt çıkmayan öğrencilere Belediye’den destek

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler, öğrenci dostu belediye olarak her zaman yanınızdayız. Yurtlara yerleşemeyen öğrencilerimizi yurtlara yerleşinceye kadar kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)

