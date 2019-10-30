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“Yurdumuz için en büyük kazançtır Cumhuriyet”

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, “Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim'de ulusça, kıvançla kutladığımız bir milli gündür. Bugün bizim için önemli ve değerli bir gündür. Çünkü bugünde, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kurulmuş ve insanlar Cumhuriyet’le birlikte özünde var olan özgürlük ve eşitlik gibi unsurları kavramıştır” dedi.

“Yurdumuz için en büyük kazançtır Cumhuriyet”

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, “Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim'de ulusça, kıvançla kutladığımız bir milli gündür. Bugün bizim için önemli ve değerli bir gündür. Çünkü bugünde, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kurulmuş ve insanlar Cumhuriyet’le birlikte özünde var olan özgürlük ve eşitlik gibi unsurları kavramıştır” dedi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 00:19
“Yurdumuz için en büyük kazançtır Cumhuriyet”

Cumhuriyet’in bir halk yönetimi şekli olduğunu kaydeden Doğan, “Cumhuriyet; korumamız ve yaşatmamız gereken en değerli varlıklarımızdan birisidir. Ülkemizin işgali karşısında tek vücut olan halkımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde tarih ve destanlar yazmıştır. Dünya tarihinde Milli Mücadelesini yürüterek devletini kuran, tek ülke olmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz.

Yurdumuz için en büyük kazanç cumhuriyettir. Çağdaşlığın göstergesi, demokrasi dayanağı ve aynı zamanda en büyük erdemdir. Daima ileri yürümektir. Uğruna verilen canların, dökülen kanların en büyük meyvesidir. Özgürlük konusunda verilen en büyük güvencedir. Cumhuriyet bize bırakılan en büyük mirastır ve onu koruyup, daha da ileri götürüp bizlerin asli görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, Büyük Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

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