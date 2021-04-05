“Yunus Emre İşmerkezi, Çorum’a yakışmıyor”

Beraberinde bazı parti yöneticileriyle birlikte Yunus Emre İşmerkezi ve Çok Katlı Otopark binasında inceleme yapan Tahtasız, bina sakinlerinin sorunlarını dinledi.

2000 yılında Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan işmerkezi ve çok katlı otopark binasının bir kısmının belediyenin prim borçlarından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna geçtiğini, bir kısmının özel şahıslara, bir kısmının bazı kamu kurumlarına, bir kısmının da belediyeye ait olduğunu dile getiren CHP İl Başkanı Tahtasız, binanın atıl vaziyette olduğunu, şehrin tam merkezinde ve çok değerli bir bölgede bulunmasına rağmen bir türlü işlerlik kazanamadığını, binanın bakımsız ve harap olduğunu, çatısının aktığını, doğalgaz gelmesine rağmen iç bağlantılarının yapılmadığını, güvenlik sorunu bulunduğunu söyledi.



İl Başkanı Tahtasız, binaya işlerlik kazandırılması için Belediye öncülüğünde SGK yetkililerinin katılımı ile esnafın da görüşleri alınarak gerekli incelemelerin yapılmasını, daha işlevli, daha kullanışlı ve estetik bir yapı için çalışmaların yapılmasını istedi.

İnceleme ve esnaf ziyareti sırasında Tahtasız’a İl Muhasibi Necdet Biçer ve İl Bilişim Sorumlusu Ali Bükücü de eşlik etti.

(Haber Merkezi)

