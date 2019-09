“Yumurta sektörü hızlı şekilde kan kaybediyor”

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, yumurta tavukçuluğu sektöründeki krizin büyüyerek devam ettiğini bildirdi.

4.5 aydır devam eden krizin üreticiler üzerindeki ekonomik kayıpları ağırlaştırdığını ve artık telafisi çok zor bir sürece girildiğini belirten Özkubat, “Bu süreç hiçbir şey yapılmadan aynı şekilde devam ederse, Aralık ayından sonra tüketicimiz yumurtanın tanesini 2-3 kat daha pahalı tüketmek zorunda kalabilir” dedi.

Sektörün uzun vadede düzelebilmesi için kontrolsüz kapasite artışının Bakanlık ve Yumurta Üreticileri Merkez Birliği tarafından sınırlandırılması gerektiğini kaydeden Özkubat, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Devletimiz ve üreticilerimizin çalışmalarına rağmen ihracatta Irak ile pazar sıkıntısı devam etmektedir. Biz bu konuda devletimizden ihracata yönelik alternatif pazarlarda yol gösterici olmasını bekliyoruz.

Çorum ilimizde bulunan yumurta üreticileri diğer illere göre hammadde temin edilmesi ve yumurta satışında, çift taraflı nakliye bedelleri ödemektedir. Bundan dolayı ilimizdeki yumurta üretim sektörü diğer bölgelere göre daha hızlı kan kaybetmektedir. Bu sektörde çift taraflı nakliye bedellerinden dolayı üretici yatırımdan vazgeçmektedir.

Beyaz et sektörü yıllarca 5 kg beyaz et-1 kg kırmızı et alacak şekilde üretime devam etmekteydi. Bu üretim sonunda birçok firma battı, birçoğu da yabancı sermayeye geçti. Sonuçta bu sene 2 kg beyaz et-1 kg kırmızı et alır hale geldi.

Aynı olumsuzlukların yumurta sektöründe yaşanmaması için tüm halkımızdan şu anda çok ucuz olan protein kaynağı yumurtayı daha fazla tüketerek, üretimin %90’ı yerli sermaye olan yumurta üreticilerine destek olmalarını rica ediyoruz.” (Haber Merkezi)