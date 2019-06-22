Yüksekten düştüler

Alınan bilgiye göre Alaca’da Bolakçık Köyü’nde ikamet eden O.K (43) isimli kişi hayvan ahırının çatısını tamir ettiği esnada dengesini kayıp ederek 3 metre yüksekliğinden düşerek hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıs Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum’un Osmancık İlçesi Yeni Mahalle’de ise K.B isimli kişi akşam saatlerinde ikametinin penceresinden dengesini kaybedip düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Oğuzlar’ın Birtatlı Mahallesi’nde ise A.K isimli yaşlı adam abdest aldığı esnada dengesini kaybedip düşmesi sonucu hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandı. Yaşlı adam yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Düşme olaylarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)