“Yüksek verim için hayvan ıslahı şart”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan ve İl Müdürlüğü ve Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğinin paydaşları olduğu Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri ile ilgili "Proje Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı" Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı başkanlığında Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Özankaralı, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, projeden sorumlu teknik elemanlar, küçükbaş hayvan ıslahı projesini uygulayan 75 üretici katıldı.

İl Müdürü Sarı, “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi, ülke hayvancılığında birçok konuda ilk olma özelliği taşımaktadır. Proje sayesinde; birçok paydaş bir araya gelerek yapılan uygulamalar ile doğrudan sahaya olumlu bir etki sağlanmaktadır. Bu sayede, ilimizde yerli hayvanlara dayalı damızlıkçı işletmeler ve verim kaydı tutulan işletmelerden söz edilebilir noktaya gelinmiştir” dedi.

Toplantıda, ilimizde yürütülen 75 adet küçükbaş hayvan ıslahı projesinde proje paydaşları arasında olması gereken eşgüdüm ve birlikte çalışma gerekliliği üzerinde önemle duruldu. Ayrıca ilgili uygulama talimatı kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler, projenin hedefleri, projede yer alan yetiştiricilerin durumu ve sorunları görüşüldü. Proje çalışmaları sırasında sahada karşılaşılan problemler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri hakkında yapılan bilgi alış verişi yapıldı.

Daha sonra Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay birliğe ve Çorum hayvancılığına yapmış olduğu destekler ve şahsi gayretlerinden dolayı İl Müdürü Orhan Sarı’ya teşekkürlerini sunarak bir plaket takdim etti.

(Haber Merkezi)