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Yücel Arzen'den duygu dolu konser

Ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen, en sevilen şarkılarını bu defa Çorumlular için seslendirdi.

Yücel Arzen'den duygu dolu konser

Ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen, en sevilen şarkılarını bu defa Çorumlular için seslendirdi.

20 Şubat 2020 Perşembe 22:57
Yücel Arzen'den duygu dolu konser

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sevenlerine unutulmaz bir konser veren Yücel Arzen'e Sezen Kiremit eşlik etti. “İki Alyans, Yarim Yarim, Belki, Arama Beni, Kimseler Bilmez” gibi sevilen şarkılarını seslendiren Yücel Arzen, izleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı. Hoş sohbetiyle gönüllerde taht kuran Yücel Arzen, sempatik tavırları ile dikkat çekti.

Kendi parçalarının yanı sıra “Seviyorum Seni, Anlamazdın, Ağlamakmış Oysa Sevmek, Ah Le Yar, Fikrimin İnce Gülü” şarkılarını da seslendiren Arzen, konser sonrası yaptığı konuşmada, “İnanılmaz coşkulu, seçkin ve çok kalabalık bir topluluğun karşısındayız. Konserimize gelen siz değerli Çorumlulara ve kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum’un ve Çorum halkının her şeyin en güzeline layık olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Yücel Arzen konserinin kendileri için çok özel bir program olduğunu belirterek, doyumsuz bir müzik ziyafeti sunan Yücel Arzen ve ekibine teşekkür etti.

Konser sonunda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın sanatçılara çiçek verdi.

(Haber Merkezi)

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