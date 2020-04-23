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“Yüce Meclisimiz, ilelebet yaşayacak”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Büyük Türk Milleti tarafından 100 yıldan beri kutlu bir emanet olarak muhafaza edilen Yüce Meclisimiz, ilelebet yaşayacaktır” dedi.

23 Nisan 2020 Perşembe 18:27
“Yüce Meclisimiz, ilelebet yaşayacak”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı nedeniyle bir açıklama yapan Başkan Aşgın, “23 Nisan 1920 yılında “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla görev yapan istiklalimizin ve istikbalimizin temsil yeri Türkiye Büyük Millet Meclisimiz kurulmuştur. Büyük Türk Milleti tarafından 100 yıldan beri kutlu bir emanet olarak muhafaza edilen Yüce Meclisimiz, ilelebet yaşayacaktır” ifadesini kullandı.

Aşgın, mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Milli Egemenliğimizin tescil ve temsil edildiği meclisimizin 100. Kuruluş yıldönümünde başta Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere bizlere bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Dünya çocuklarına armağan edilen ve dünyada tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Gelecek yıllarda daha coşkulu, daha güzel, daha sağlıklı, çocuklarımızın daha çok katılımıyla bayramlar düzenleyeceğimizi temenni ediyor, tüm yavrularımızın gözlerinden öpüyorum.” (Haber Merkezi)

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