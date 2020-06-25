Yozgat, yüksek hızlı tren ve havalimanı için gün sayıyor

10 Haziran tarihli kararnameyle Yozgat Valiliği’ne atanan Ziya Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde 9 tesisin açılış ve temel atma törenlerine de katıldı.

Fuat Oktay, konuşmasında, “Yozgat’ta sanayiciyi taçlandıracağız ve bunu hep birlikte yapacağız. Yozgat’ta yatarım yapan her firma Yozgatlıdır. Yozgat’ın parçasıdır. Şehrimize Rusya’dan Azerbaycan yatırımlar geldi, gelmeye devam edecek.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)