Yozgat, yüksek hızlı tren ve havalimanı için gün sayıyor
Memleketi Yozgat’ta 3 fabrikanın açılışını yapıp 6 fabrikanın da temelini atan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Türkiye'nin geri kalanına kara, demir ve havayoluyla güçlü şekilde bağlanması için başlattıkları önemli ulaştırma projelerinde ilerleme kaydedildiğini belirterek, YHT hattının, test sürüşlerinin tamamlanmasından sonra bu yıl ulaşıma açılacağını söyledi. Oktay, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak Yozgat Havalimanı'nın ise Ekim 2022'de hizmete açılacağını bildirdi.
Güncel 25.06.2020, 21:30
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10 Haziran tarihli kararnameyle Yozgat Valiliği’ne atanan Ziya Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde 9 tesisin açılış ve temel atma törenlerine de katıldı.
Fuat Oktay, konuşmasında, “Yozgat’ta sanayiciyi taçlandıracağız ve bunu hep birlikte yapacağız. Yozgat’ta yatarım yapan her firma Yozgatlıdır. Yozgat’ın parçasıdır. Şehrimize Rusya’dan Azerbaycan yatırımlar geldi, gelmeye devam edecek.” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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