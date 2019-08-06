“Yonca ve yem bitkisinde Çorum bölge istasyonu olacak”

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Sevindikalan Köyü’nde kurduğu Koç-Teke Üretim İstasyonu’nun açılışında ilimizde göreve başlayalı Eylül ayı itibariyle iki yıl olacağını hatırlatan Orhan Sarı, ilimize geldiğinde yaşanan bazı sıkıntıları TBMM Tarım ve Orman Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile istişare ederek kolları sıvadıklarını ve bugüne kadar belli bir mesafe aldıklarını vurguladı.

Milletvekili Ceylan’ın bugüne kadar her konuda kendilerine destek olduğunu anlatarak bu desteğin sadece koyun ve keçi ile sınırlı olmadığını, gerek damızlık sığır yetiştiricileri birliği gerek arıcılar birliğine de her desteği verdiğini, bunda Ziraat Mühendisi olmasının da rolünün bulunduğunu anlatan Orhan Sarı, süt üreticilerinin kota sorununun da kendisi sayesinde aştıklarını vurguladı.

Çorum için tarımın olmazsa olmaz olduğunu dile getirerek ekonomide önceliklerden biri olan tarım konusunda Vali Mustafa Çiftçi ile de sık sık biraraya geldiklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Sarı, “Gerek giden Valimiz döneminde gerekse Vali Mustafa Çiftçi döneminde yaşanan sıkıntılar noktasında sık sık biraraya geldik. Tarımdaki sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle tarımda sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak adına yapılacak çalışmaları ele aldık ve yol haritamızı belirledik. Bu noktada Çorum önümüzdeki yıllarda yonca ve yem bitkilerinde bölge istasyonu için altyapıyı kurduk. Bunun iki yıl içinde meyvelerini alacağımıza inanıyoruz. Biz 24 saat üreticimizin emrindeyiz. Açamadığımız kapı olursa Valimiz ve Milletvekillimiz ile birlikte bu kapıları açarız” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)