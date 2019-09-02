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Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri

Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen ile Genel Müdür Yardımcısı Seval Demirci Güccan, ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı dileğinde bulundular.

Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri

Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen ile Genel Müdür Yardımcısı Seval Demirci Güccan, ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı dileğinde bulundular.

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:37
Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri

Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen ile Genel Müdür Yardımcısı Seval Demirci Güccan, ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı dileğinde bulundular. (Esra ESEN)

Kakaç’ın ziyareti

İşadamı Ünal Kakaç, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı ziyaret ederek, ağabeyi Yaşar Yolyapar’ın kaybından dolayı üzüntülerini bildirdi ve başsağlığı dileğinde bulundu. (Erkan BAYATLI)

Mehmet Şen’den başsağlığı dileği

Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a başsağlığı dileklerini iletti. (Erkan BAYATLI)

Av. Yusuf Sönmez ve Av. Mehmet Solmaz

Mehmet Yolyapar’ın dostları Av. Yusuf Sönmez ve Av. Mehmet Solmaz, başsağlığı dileklerini iletmek üzere gazetemizi ziyaret ettiler. (Esra ESEN)

Fatma-Bilhan Er

Çorum TSO Meclis Başkan Yardımcısı Fatma Er ile eşi, ÇORUM HABER’in emekli Spor Yönetmeni Bilhan Er, gazetemizi ziyaret ederek Mehmet Yolyapar’ın acısını paylaştılar. (Erkan BAYATLI)

Mustafa Cürün

Çorum’un eski kasaplarından Mustafa Cürün, Yolyapar’ların yakın akrabalarından ve aile büyüklerinden. Dün gazetemizi ziyaret eden Mustafa Cürün, Mehmet Yolyapar’a başsağlığı dileğini iletti. (Erkan BAYATLI)

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