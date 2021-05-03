Yollarda araç yoğunluğu

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 5’inci gününde Çorum polisi, denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri Gazi Caddesi başta olmak üzere kentin pek çok bölgesinde araç ve yayalar üzerinde denetim yaptı.

Ekipler araçları tek tek durdurarak sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Özellikle Gazi Caddesinde trafik yoğunluğu normal günleri aratmadı.

Trafik ekiplerini yolu tek şeride indirmesi nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu. Bazı sürücüler uzun süredir beklediklerini belirterek polislere “20 dakikadır yoldayız bu ne denetlemesi” diyerek tepki gösterirken, görevli bir polis memuru ise “denetleme yapıyoruz. Lütfen anlayışlı olun” dedi. Halk otobüsü sürücüsü ise,” 45 dakikadır yoldayız “ derken, bir başka otobüs sürücüsü ise, “ çok kalabalık ben anlamadım bu nasıl sokağa çıkma yasağı” dedi. Trafik ekipleri halk otobüsünde bulunan yolcuların izin belgelerini kontrol ettikten sonra denetimlere ara verilirken, kentte denetimlerin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.