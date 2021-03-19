Yol-İş Sendikası’ndan Sağlık Müdürü ve Başhekim’e kutlama

Çorum Özel İdare Müdürlüğü’nde örgütlü Yol-İş Sendikası’nın il yöneticileri Ahmet Özdemir, Mustafa Karaca, İhsan Üçtepe, Rüştü Barış Öztürk, Ziya Kökten ve Sami Şirinoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, Sağlık Müdürü Opr.Dr. Ömer Sobacı ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mesut Sezikli’yi ziyaret ederek kutladılar ve sağlık çalışanlarının salgın sürecinde verdikleri mücadeleden dolayı teşekkürlerini ilettiler.



