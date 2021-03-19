Son Dakika

Yol-İş Sendikası’ndan Sağlık Müdürü ve Başhekim’e kutlama

Güncel 19.03.2021, 00:03
19
Yol-İş Sendikası’ndan Sağlık Müdürü ve Başhekim’e kutlama

Çorum Özel İdare Müdürlüğü’nde örgütlü Yol-İş Sendikası’nın il yöneticileri Ahmet Özdemir, Mustafa Karaca, İhsan Üçtepe, Rüştü Barış Öztürk, Ziya Kökten ve Sami Şirinoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, Sağlık Müdürü Opr.Dr. Ömer Sobacı ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mesut Sezikli’yi ziyaret ederek kutladılar ve sağlık çalışanlarının salgın sürecinde verdikleri mücadeleden dolayı teşekkürlerini ilettiler. 


 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@