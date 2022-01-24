Yol-İş adaylarından Özel İdare ziyareti

İşçi temsilciliğine adaylıklarını açıklayan Kemal Bilgener, Abdullah Battal, Ekrem Songüt, Mesut Turan ve Selami Öncül, seçim öncesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İnsan Kaynakları Müdürü Osman Türkel ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’ı ziyaret et ederek istişarede bulundular.

Seçimin, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı değil de, birleştirici bir şekilde geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten adaylar, kim seçilirse seçilsin, işçilerin sorunlarını idare ile kurulacak iyi ilişkilerle çözüme kavuşturacaklarını vadettiler.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İnsan Kaynakları Müdürü Osman Türkel ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, seçimin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için her türlü tedbirin alınacağını belirterek, adaylara başarı dileklerinde bulundular.

(Hüseyin AŞKIN)

