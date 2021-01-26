Yol boyu araçların lastiklerini bıçaklayıp, kayıplara karıştılar

Olay, dün gece Mehmet Akif Ersoy 3’üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Ellerinde bıçak olan kimliği belirsiz iki kişi bıçakla yürüyerek yol boyunca park halindeki araçların lastiklerini patlatarak ilerledi.

YAKLAŞIK 10 ARACIN LASTİKLERİNİ PATLATTI

Yaklaşık 10 aracın tekerleklerini patlatan ve bazı araçlara da zarar veren kişiler daha sonra kayıplara karıştı. Sabah araçlarının lastiklerini patlak halde gören araç sahipleri olayı şaşkınlıkla karşıladı. Araçta yedek lastik bulunduran bazı araç sahipleri patlak tekerlekleri sökerek yenisiyle değiştirdi. Yedek lastikleri olmayan sürücüler ise lastikçinin yolunu tuttu. Araçları zarar gören bazı sürücüler ise karakola giderek olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi oldu.