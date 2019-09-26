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Yoksulluk sınırı 6.724 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2019 yılı Eylül ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırları araştırma sonuçlarını açıkladı.

Yoksulluk sınırı 6.724 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2019 yılı Eylül ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırları araştırma sonuçlarını açıkladı.

26 Eylül 2019 Perşembe 23:41
Yoksulluk sınırı 6.724 TL

Araştırmanın sonucuna göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 2 bin 64 lira oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 6 bin 724 lira seviyesinde gerçekleşti.

YAŞAMA MALİYETİ AYLIK 2 BİN 536 LİRA

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 2 bin 536 lira olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı ayına göre dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması 171 TL arttı. Gıda yanı sıra yapılması zorunlu diğer harcamalarla birlikte aile bütçesine gelen ek yük bir yıl önceye göre 558 TL oldu.

(Ajanslar)

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