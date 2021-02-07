İYİ Parti’de il il dolaşarak kentlerdeki sorunları dinleyen milletvekillerinin son durağı Çorum oldu. Bu kapsamda Çorum’a gelen İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta ve beraberindekiler iki gün boyunca kent merkezinde ve ilçelerde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, partinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kadriye Ünler, Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ile partililer katıldı.

“TÜRKİYE’NİN MESELELERİ KONUŞULMUYOR”

Türkiye’nin ekonomik açıdan bakıldığında ciddi sorunlarla yüz yüze olduğunu belirten Usta, bu sıkıntıların pandemi öncesinde başladığını söyledi. Ekonomik sıkıntıları sadece pandemiye bağlamanın yanlış bir tespit olduğunu ifade eden Usta, “Türkiye bu kadar ciddi sorunlar içinden geçerken televizyonlara baktığımızda özellikle ana akım medyayı takip ettiğimizde Türkiye’nin meselelerinin konuşulmadığını, esnafın, çiftçinin durumunun, işsiz gençlerin durumunun konuşulmadığını görüyoruz. Türkiye sürekli olarak suni gündemler peşinde bir yerlere doğru gidiyor. Sayın Erdoğan’ın ‘Yeni bir anayasa yapalım’ çıkışını da buna bağlıyoruz” dedi. Toplumun talebinin yeni bir anayasa olmadığını belirten Usta, toplumun parlamenter sisteme geçişle ilgili bir talebi olduğunu söyledi.

“YOKSULLUK HAD SAFHADA”

Türkiye’de yoksulluğun hat safhada olduğunu ifade eden Usta, “Bana gelen bilgilere göre Çorum’da da 120 bin kişinin yaklaşık nüfusun 5’te birinin sosyal yardım almak için devletin değişik kurumlarına müracaatı var. Nüfusun çok önemli bir kısmı işsiz. Özellikle gençlerde hatta eğitimli gençlerde işsizlik oranı yüksek. Artık ev hanımından sonra ev gençleri diye bir kavramla tanışmaya başladık. Bir de esnafın durumu var, esnaf çok daha perişan. Sosyal yardım da almıyor. Yoksullar ordusuna katılacak çok büyük miktarda esnafın olduğunu da biliyoruz” diye konuştu.

“ÇORUM SİYASETÇİLERİNE GÖREV DÜŞÜYOR”

Çorum’un kavşak noktasında İç Anadolu’nun Karadeniz’e açılan kapısı olduğunu anlatan Usta, “Çorum’un çok ciddi bir tarih turizmi potansiyeli var. Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva gibi değerleri var. Tarih kokan medeniyetlerin başkenti olmuş bir şehir. Fakat Çorum turizmden yeteri kadar faydalanamıyor. Bunun katma değere dönüştürülmesi ve ekonomik bir hale getirilmesi gerekir. Burada devletin birimlerine düşen ciddi görevler var. Sanayileşme açısından gelişmiş bir şehir, makine, mobilya ve tuğla kiremitte, savunma sanayi, motorlu araç yapımında gelişmiş bir kent ama bunların her birinin daha da geliştirilmeye ihtiyacı var. Bu anlamda Çorum siyasetçilerine ve yerel bürokratlarına önemli bir görev düşüyor. Tarım ve sanayi potansiyeli olan Çorum, Türkiye sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 50. sırada. Bu, Çorum'a yakışmıyor. Bunu çok daha yukarıya taşıyabilir” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK İHTİYAÇ DEMİRYOLU”

Çorum'un en büyük ihtiyacının yük taşımacılığına uygun bir demir yolu hattı olduğunu kaydeden Usta, “Çorum'u hem limana hem de içeriye bağlayacak demir yolu yapılmalı. Samsun-Çorum-Ankara demir yolu, yük taşımacılığı açısından mutlak suretle devreye sokulmalı. Bununla ilgili Ankara'ya döndüğümüzde ilgili kurumlara baskı yapacağız, Meclis gündemine de tekrar getireceğiz" şeklinde konuştu.

“ÇORUM BELEDİYESİ ESNAFA KARŞI ANLAYIŞLI OLMALI”

Açıklamalarını sürdüren Usta, “Çorum’a özel karşılaştığımız sorunlardan biri de atık su bedeli. Çorum Belediyesi, 29 lira 70 kuruş su tüketiminde 342 lira fatura kesiyor. Esnaf zaten zor durumda. Devletin yardımcı olması gerekiyor. Hem genelde hem de yerel yönetimde esnafın sıkıntılarını görmeyen bir idari yönetimle karşı karşıyayız. Bazı belediyeler bu bedeli esnaflardan almıyor. Demek ki bu yapılabiliyormuş. Çorum Belediyesi suyu kullanmayan esnafa karşı biraz anlayışlı olmaları yönünde uyarıyoruz” dedi.

“DEVLET HASTANESİ AÇILMALI”

Çorum’da sendikal haklarını kullandıkları için bir fabrikada işçilerin işten çıkarıldığını öğrendiklerini belirten Usta, “Bunlar yanlış şeylerdir, bunları yapmamak lazım. Bırakın insanlar hangi sendikaya üye olacaklarda olsunlar” diye konuştu. Devlet Hastanesi konusuna da değinen ve vatandaşın bu konuda ciddi bir şikayeti olduğunu ifade eden Usta şunları söyledi: “Hazır orda fiziki yapısı müsait bir hastane var. Bunun heba edilmemesi lazım, devlet hastanesinin açılması konusunda Sağlık Bakanlığına çağrı yapmak istiyorum.”

“TÜRKİYE’Yİ YÖNETMEYE TALİBİZ”

Bir gazetecinin ittifaklara ilişkin sorusu üzerine İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel şöyle konuştu: "Genel başkanımızın bu konuyla ilgili hiçbir beyanı yok. Kesinlikle şu aşamada İYİ Parti’nin bu konuda ortaya koyduğu bir irade de yok. İYİ Parti olarak Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasi partiyiz. Yani mevcut sistem maalesef böyle ittifakları zorunlu kılıyor. Çünkü ittifak yapmadığınız zaman dezavantajlı duruma düşüyorsunuz. Bizim ittifaktaki yerimiz bellidir şu an itibarıyla ancak bunun da ötesinde İYİ Parti, Türkiye'yi yönetmeyi amaç edinen ve milletin refahını artırmak için siyaset yapan bir siyasi partidir.” (Haber Merkezi)