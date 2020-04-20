YÖK Başkanı Saraç rektörlerle görüştü

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye'nin yeni koronavirüs küresel salgını ile topyekun mücadelesinde üstün gayret gösteren sağlık kuruluşları arasında önemli yeri olan üniversite hastanelerinin bağlı bulunduğu üniversitelerin rektörleri ile video konferans gerçekleştirdiklerini” bildiren Saraç, “Gün boyu süren toplantıda, üniversite hastanelerimizin sürece ilişkin sundukları katkılar ile sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldık. Faydalı bir toplantı oldu” ifadesini kullandı.

(AA)