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Yoğunpelit’te sürek avı

Çorum Merkez Yoğunpelit Köyü’nde, köylünün ürünlerine zarar veren domuzlar için sürek avı düzenlendi.

Yoğunpelit’te sürek avı

Çorum Merkez Yoğunpelit Köyü’nde, köylünün ürünlerine zarar veren domuzlar için sürek avı düzenlendi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 20:49
Yoğunpelit’te sürek avı

Çorum Avcılar Derneği üyelerinden Mustafa Yılmaz ve ekibi, Yoğunpelit Köyü’nde sürek avı yaparak köylülere zarar veren domuzların temizlenmesine yardımcı oldu.

Geçtiğimiz günlerde Yoğunpelit Köyü’nde hayvan üreticilerinin çadır altında korumaya çalıştığı mısır silajı, domuzlar tarafından talan edilmişti.

Mustafa Sağdıç ve Müslüm Seyis’in hayvanlarını beslemek için yaz aylarında bin bir güçlükle temin ettiği ve evin bahçesinde çadır altında korumaya çalıştığı mısır silajını bulan domuzlar, büyük zarara yol açmıştı. Köyün içlerine kadar giren ve ürünlere zarar vermeye devam eden domuzlar için sürek avı yapıldı.

Avcı Mustafa Yılmaz ve arkadaşları, Müslüm Seyis ile birlikte köyün arazisinde çok sayıda domuz avı yaptı. Yaz aylarında özellikle mısır ve nohut tarlalarına büyük zarar vererek köylünün korkulu rüyası haline gelen domuzlar, kış mevsiminde ise şehirlerin, köylerin içine kadar giriyor.

(Haber Merkezi)

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