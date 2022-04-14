Yoğun bakım hemşireliği
Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 7. Dönem yoğun bakım hemşireliği sertifika eğitim programı tamamlandı.
Güncel 14.04.2022, 18:55
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Kursa katılan 22 kursiyer 240 saatlik teorik derslerini ve yoğun bakımdaki uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak yapılan sınavda da başarılı oldu.
Kursiyerlere sertifikaları hastanenin Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, hastane yöneticileri, eğitimciler ve çalışanların katıldığı törenle dağıtıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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