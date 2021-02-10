“YKS için adaylardan para alınmamalıdır”

26-27 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuruların başladığını ve sınav ücretinin de belirlendiğini kaydeden Bozkurt, “4 Şubat-2 Mart arasında yapılacak başvurular için adayların her bir oturum için (TYT-ADT- YDT) 90 TL ödemesi gerekecektir” dedi.

Bozkurt, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Yani bütçesini rasyonel biçimde kullanmayan, bütçesi yetersiz olduğu durumlarda Hazine'den Diyanet kadar bile talepkar olmayan, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet/bilgisayar dağıtma sözünü tutamayan, salgına rağmen okullara kadrolu temizlik personeli dahi atayamayan, okulların temizlik malzemeleri ihtiyaçlarını bile velilerin sırtına yükleyen, okullarda ciddi oranda öğretmen açığı olduğunu itiraf ettiği halde öğretmen atamalarını yapamayan Milli Eğitim Bakanlığı, ülkede bu yıl derinleşen yoksulluğa rağmen bu kez de velilerden sınav için para talep etmektedir.

Oysa bu sınavlar, devletin bir hak olarak tüm yurttaşlara ücretsiz ve eşit sağlaması gereken eğitimde mecburi tutulduğu için ücretsiz olmalıdır. Ücretsiz verilmesi gereken bir kamu hizmeti, yan giderler hizmet alana yüklenerek paralı hale getirilemez; bu uygulama ile Anayasa'nın kesin hükümleri arasında tezatlık vardır.

Buna rağmen sınavlardan ücret alan, hatta zaman zaman esnaf ağzıyla "Kar etmiyoruz, sınavların bize gelişi bu" gibi trajikomik açıklamalar yapan Bakanlık, sınav ücretlerini en azından bu yıl almayacak kadar vicdanlı davranmalıdır.

“Sosyal devlet” kavramı sadece siyaset bilimleri kitaplarındaki bir ütopya haline getirilmek istenmiyorsa, bu konuda atılacak ilk adım, milyonlarca öğrenciden sınavlar için para almamak olmalıdır.” (Haber Merkezi)