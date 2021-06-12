YKS Giriş Belgesi ekranı erişime açıldı

ÖSYM, 26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini http://ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak. Ayrıca belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması da zorundu.

Adaylar belgelerini yazıcıdan okunur şekilde çıkış alırken, belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavının geçersiz sayılacağı, Sınava Giriş Belgesini kaybeden adayların, internetten yenisini edinebileceği, başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi’nin düzenlenmeyeceği de belirtildi.

(Haber Merkezi)

