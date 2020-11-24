Yırtık pantolon yüzünden oğlunu öldüren babaya 20 yıl hapis

Olay 17 Mart’ta Akkent Mahallesi 8’inci Cadde’de meydana geldi. İddialara göre, Nuh Arılı (56) ile oğlu Sefa Arılı (19) arasında yırtık pantolon yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hâkim olamayan baba Nuh Arılı eline geçirdiği meyve bıçağını oğlunun kalbine sapladı. Sefa Arılı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet sonrası gözaltına alınan baba Nuh Arılı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çorum Cumhuriyet Savcılığı, 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile baba Nuh Arılı hakkında iddianame hazırladı. İddianame Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Nuh Arılı SEGBİS sistemi ile katılırken, duruşmada daha önce tanık olarak dinlenen eşi Saime Arılı ile avukat hazır bulundu.

HAKİM BEY, BİR BABA OĞLUNUN KÖTÜ OLMASINI İSTER Mİ?

Son sözleri sorulan tutuklu sanık Sanık Nuh Arılı, “Olaydan 6 ay önce oğlum yırtık bir pantolon almıştı, bende kendisine oğlum bunu bize fazla görürler giyme diye ikna ettim. Gidip pantolonu değiştirdi, sonra aynı pantolondan bir daha almış, bana hediye aldılar diye söyledi. Ben de böyle şeyler giyme güzel şeyler giy ve örnek ol, bize böyle şeyler yakışmaz dedim. Olay günü de pantolon yüzünden aramızda tartışma yaşandı, bana evi terk edeceğim dedi. Bana ağza alınmayacak küfürler etti. Ben şeker hastasıyım bu lafları duyunca bir anda gözüm döndü. Televizyonun yanında meyve bıçağı vardı. Elime bile aldığımı hatırlamıyorum, oğlumu kalbinden bıçaklamışım. Bin pişmanım, çok üzgünüm, oğlumdan kan geldiğini gördük annesi bağırdı, komşular geldi. Kanı durdurmaya çalıştık, önce kesi izi sandık, hemen ambulansı aradık, Hakim bey, bir baba oğlunun kötü olmasını ister mi? Ben sadece oğlum sana yırtık pantolon yakışmıyor demek istemiştim. Sonda kavga sırasında kendimi kaybetmişim, çok pişmanım. Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın” dedi. Mahkeme başkanı ise “Bir pantolon yüzünden oğlunu öldürüyorsun, peki, adam öldürmek bir baba olarak sana yakıştı mı?” dedi.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

Daha önce tanık olarak dinlenen Nuh Arılı’nın eşi Saime Arılı “O gün evde eşi ile birlikte evde olduklarını daha sonra eve oğlu olan Sefa’nın geldiği belirterek, “O gün eşim Nuh Arılı ile birlikte evdeydik, oğlum geldi, üzerinde yırtık pantolon vardı. Oğluma niye giydin bu pantolonu baban kızıyor dedim. Oda bana arkadaşlarının hediye ettiğini söyledi. Bende oğlum keşke başka pantolon alsaydınız diye söyledim. Babası da oğlumu yırtık pantolonla görünce sinirlendi. Aralarında tartışma çıktı. Birbirlerine küfür ettiler. Ben de bu sırada oğlumu başka bir odaya götürdüm. Oğlum gideceğini söyledi. Bu sırada da eşim odaya geldi. Elinde bıçak ya da başka bir şey görmedim, bir anda oğlum anne ben bıçaklandım dedi. Eşim hemen oğluma pansuman yaptı. Bağırışıma komşular geldi. Biz önce küçük bir kesi sandık, sonra çağırılan ambulans geldi ve oğlumu hastaneye götürdüler. Ben eşimden şikayetçi değilim” dedi.

AVUKATI MÜVEKKİLİNİ SAVUNDU

Tutuklu sanığın Avukatı Derya Öztekin son kez müvekkilini savunarak baba Nuh Arılı’nın olay anında şeker hastalığından dolayı kontrol kaybı yaşadığını olayı kasten gerçekleştirmediğini söyledi. Öztekin “Şayet oğluna zarar verme kastı olsa zaten pansuman yazmazdı. Oğlunu yaraladığını dahi anlamamıştır, müvekkilimin şeker hastasıdır olay bir anlık olmuştur. Müvekkilimin oğlu ile arasında bugüne kadar hiçbir husumet bulunmamaktadır. Tartışma sırasında kasti bir hareketi olmaksızın rambo bıçağı ile değil, evde bulunan meyve bıçağı ile oğlunu bıçaklamıştır. Demek istediğim tasarlanmış bir olay değildir. Her şey bir anda gelişmiştir." dedi.

ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ARDINDAN 20 YIL

Mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara verdi ve kararını açıkladı. Heyet Nuh Arılı’ya alt soyunu öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olayı tahrik altında işlediği kanaatine varılarak ceza 24 yıla, iyi halden de 20 yıl hapis cezasına düşürdü.