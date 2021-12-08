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Yılmaz, Sayıştay’ın raporlarını paylaştı 

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Belediye’nin 2020 yılı mali bütçesine dair hazırlanan Sayıştay Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Güncel 08.12.2021, 00:28
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Yılmaz, Sayıştay’ın raporlarını paylaştı 

Sayıştay raporunda, “Çorum Belediyesi’nin 2020 yılı mali bütçesi ile 509 milyon 779 bin ödenek öngörülmüş olup bir önceki yıldan 22 milyon ödenekle birlikte 2020 yılı ödenek toplamı 532 milyon olmuştur. Yıl içerisinde 384 milyon 627 bin 772 TL bütçe gideri yapılmış. 136 milyon 814 bin 670 ödenek iptal edilmiş. 10 milyon 923 bin ödenek ise 2021 yılına devredilmiştir” denildiğini belirten Yılmaz, “Biz 2020 yılı bütçesinde bu bütçe yatırım bütçesi değil, tadilat bütçesi demiştik. Bu bütçe Çorum’a hizmet etmeye elverişli bir bütçe değil dediğimizde sayın başkanımız heyecanla çıktı ve bütçeyi fevkalade adil yaptıklarını ve tam bir yatırım bütçesi olduğunu söyledi. Sayıştay diyor ki ‘Siz 136 milyonu imha etmişsiniz.’ İlginç bir cümle var ki şöyle diyor ‘Gelir tahmini rakamı bütçeye sehven fazla yazılmıştır’. Çok iyi bütçe yaptık diye övünen mali hizmetlerden sorumlu başkan yardımcımıza bu cümleyi söylemek isterim. Bu cümleyi Sayıştay denetçileri söylemiş” dedi.
“İHALELERDE DOĞRUDAN TEMİN 
YÖNTEMİNDE ORAN AÇILMIŞ”
Sayıştay raporlarında ihaleler hususuna da ayrı bir paragraf açıldığını kaydeden Yılmaz, “Sayın Başkanın göreve gelmesiyle daha önce hiç yapılmayan kısmi bir şeffaflık yapıldı. İhaleler ilanları duyuruldu. Ama yeterli değil. Çorum Belediyesi 2020 yılında yine Sayıştay denetim raporuna göre 81 milyon lira ihale yapmış. Oysaki yasa doğrudan teminlerde ve pazarlık usullerinde toplam ihale tutarının yüzde 10’unu geçemez diyor. Sayıştay bulgusu ‘İdarenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 b maddesine dayanarak doğrudan temin suretiyle parça parça aldığı mal ve hizmetlerin toplam tutarının 20 Milyon TL civarında olduğu görülmüştür. Bu tutarın idarenin 2020 yılında yapmış olduğu toplam mal ve hizmet alımlarının yüzde 24, 67’si olduğu açık ihale yöntemi dışında yöntemlerle yapılan alımlarla beraber bu rakam yüzde 30 olmuştur. Oysaki yasaya göre Çorum Belediyesi toplam yaptığı ihalelerin içinde toplam ihalenin yüzde 10’undan fazlasını yapamazsın derken Çorum Belediyesi’nde bu rakam yüzde 30’a ulaşmıştır. Bu ihaleler birtakım karteller tarafından mı alındı. Covid-19 salgını ile alımlar bu ibarenin dışında tutulmuştur. Sayıştay raporunda öyle yazmaktadır. Kanunun dışına çıkmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Son olarak CHP Belediye Meclis üyeleri muhasebe sorunu olduğunu vurgulamıştı. Faturaların düzenlenmesi konusunda uyarıda bulunulmuştu. Sayıştay, arkadaşlarımızın verdiği örnekler gibi örnek vermiş ‘14496 nolu ödeme emri belgesinin ekinde hiç belge bulunmamaktadır’ demiş. Bir ödeme yapılmış ve muhasebeleştirirken sıkıntı yaşanmış. Bir örnek daha vermiş Sayıştay ‘4669 nolu ödeme emri belgesi ekinde ödeme puantaj ve kontrol tutanağı yok’ aynı Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grubunda denetimdeki arkadaşlar gibi. Biz işimizi titizlikle yaparak belediyenin daha adil şeffaf yönetilmesi hususunda görüşlerimizi o dönem beyan etmiştik. Sayıştay doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi’nin denetiminden sonra aynı bulguları buraya geçmiştir. 
Halil İbrahim Bereketi bir duadır dilimizde. Sayın Başkanım siz geldiğinizden beri duayı biraz yanlış anladık. Belediyenin çeşitli kalemlerine zam yapıldı, ekmek zamları yapıldı, su zammı ulaşım zammı yapılacak. Belediye su zammının nedenini ise baraj çalışmaları neticesinde yapılan planlar olarak gösterdi” şeklinde konuştu. (Taner ŞİMŞEK)
 

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