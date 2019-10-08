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Yılmaz Kaya’ya “Hastalıktan Ari İşleme” Belgesi

Çorum’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Hastalıkta Ari İşletme sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Yılmaz Kaya’ya “Hastalıktan Ari İşleme” Belgesi

Çorum’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Hastalıkta Ari İşletme sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

08 Ekim 2019 Salı 00:50
Yılmaz Kaya’ya “Hastalıktan Ari İşleme” Belgesi

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’nın göreve başlamasından sonra hastalıktan ari işletme sayısını artırmaya yönelik çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda ilimizdeki 14. Hastalıktan Ari İşletme belgesini ise Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’nın işletmesi aldı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Orhan Sarı, “Hedefimiz Türkiye’de ilk Hastalıktan Ari Köyleri Çorum’da başlatmak. Bu kapsamda Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya geç de olsa üreticilere örnek olduğu için teşekkür ederiz. Amacımız ülkemizde hastalıktan ari hayvanlar Çorum’da çok algısını oluşturmak” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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