Yılmaz Kaya, güven tazeledi

Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü hemşehrimiz Yusuf Şahinbaş ile birlik üyelerinin katıldığı genel kurulda Yılmaz Kaya, yeniden güven tazeledi.

Divan Başkanlığı’nı Mustafa Lek’in, üyeliklerini ise Fehmi Kızmaz, Raşit Ünver, Yadigar Demirtere, Oktay Temel ve Hikmet Yıldırım’ın üstlendiği genel kurulda yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları okunarak ibra edildi.



Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ile Vali Yardımcısı Tamer Orhan da birer selamlama konuşması yaptı. Vali Yardımcısı Orhan, Çorum Damızlık Birliği’nin gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye’de örnek olarak gösterildiğini söyledi.

Genel kurulda Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin yönetimi Yılmaz Kaya’nın başkanlığında Muzaffer Fakıoğlu, Mehmet Fatih Şerbetçi, Ahmet Uysal ve Haydar Cıbır’dan oluştu.

Denetim Kurulu Arslan Topal, Ahmet Kaval, Cengiz Arslan’dan oluşurken, merkez birliği delegeleri ise Yılmaz Kaya, Muzaffer Fakıoğlu, Mehmet Fatih Şerbetçi, Ahmet Uysal, Haydar Cıbır, Hüseyin Erdem, Raşit Ünver, Kenan Çakmak’tan oluştu.

(Taner ŞİMŞEK)

