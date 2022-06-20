Yılmaz Karaca yeniden Basın Vakfı Başkanı oldu
Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı’nın 2022-2024 dönemini kapsayan genel kurulu Düzce’de gerçekleştirildi.
Güncel 20.06.2022, 20:02
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Türkiye genelinde 113 cemiyetin üye olduğu Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı’nın Genel Başkanı Yılmaz Karaca yeniden seçilerek güven tazeledi.
Divan Başkanlığını Erdoğan Kahya, yardımcılıklarını Rüstem Kaya Tepe ve Necmi Işıksal’ın yaptığı genel kurulda yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Yılmaz Karaca, Bayram Ekici, Cafer Esendemir, Levent Altun, Erol Tayhan, Derya Akbıyık, Oğuzhan Bayrak, Kemal Önder Demirkollu, Mehmet Işık, Kemal Soylu, Şahin Özer.
Denetim kurulunda ise Hikmet Kurada, Bülent Özyazıcı ve Şafak Erel yer aldı. (Haber Merkezi)
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