Yılmaz Gül koronavirüse yenildi

Gül, bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovit-19 tedavisi görüyordu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden emekli olan ve Samsun'a yerleşen Yılmaz Gül Samsun'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.