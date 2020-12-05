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Yılmaz Gül koronavirüse yenildi

Çorum'da judo ve taekwondo sporlarının gelişmesinde çok büyük katkılar sağlayan Yılmaz Gül, hayatını kaybetti.

Güncel 05.12.2020, 02:16
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Yılmaz Gül koronavirüse yenildi

Gül, bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovit-19 tedavisi görüyordu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden emekli olan ve Samsun'a yerleşen Yılmaz Gül Samsun'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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