Yılmaz, “esnafa destek yok” dedi, Başkan Aşgın yapılanları sıraladı

Turgut Özal İş Merkezi’nde yapılan toplantıda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Belediye’nin esnafa yeterince destek vermediğini söyledi.

“ELİMİZİ VİCDANIMIZA KOYALIM”

“Elimizi vicdanımıza koyalım” diyen Tuncay Yılmaz, “Geçtiğimiz günlerde başkan, ‘Biz esnaf dostuyuz’ dedi. İşletmesi kapanan iş yeri sahiplerine 300 TL’lik gıda çeki verildi. Çorum Belediyesi bin esnafa verse 300 bin TL yapar. 200 esnafa verse 600 bin TL eder. Elimizi vicdanımıza koyalım. 300 TL bir işletme sahibine ne katkı sağlayabilir? Kahvehaneler kapalı, garsona ne veriyoruz, kafeteryalar kapalı” diye konuştu.

BAŞKAN YAPILANLARI ANLATTI

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da yapılan verilen destekleri sıraladı.

Hükümetin verdiği destekleri hatırlatan Başkan Aşgın, “Geçtiğimiz süreç içerisinde yapılması gereken ne varsa Çorum Belediyesi elimizi taşın altına koyduk. Biz esnaflara sadece şimdi 300 TL vermiyoruz. Bundan birkaç önce iş yerlerini kapatmak zorunda kalan tüm esnafımıza destek verdik. Bugün baktık yine bir ihtiyaç oldu ve yine desteği veriyoruz. Esnafımıza gidip gıda kolisi vermiyoruz. Tüm mahalleleri de kucaklayacak şekilde tespit edilen 10 tane işletme. Bunlar yerli Çorum’un esnafı. Vatandaşımız canları hangi esnafımızı istiyorsa yapabileceği şekilde alışveriş çeklerini vereceğiz. Bizim ölçeğimizdeki belediyeler bu tür destekleri vermiyor. Hükümetimiz kapatan işletmelere özel birçok destek verildi. Çalışanlara da birçok destek var. Biz bunlara ilaveten yapıyoruz. Biz imkanlarımız dahilinde yapıyoruz. 1 ay sonra ihtiyaç olursa bir daha yaparız” ifadelerini kullandı.

Yılmaz’ın “Esnaf dostu başkan” eleştirisine de cevap veren Aşgın, “Bu konuda ‘esnaf dostu’ ifadesini ben şahsen kendim söylemedim. Esnaflar bu adı yakıştırmışlardır. Esnaf Odaları başkanlarımıza sorarsanız bizzat esnafın ‘esnaf dostu’ olarak ifade ettiğini de herkes görecektir” şeklinde konuştu.

“KARANTİNADA OLANLARIN TALEPLERİ GERİ ÇEVRİLMİYOR”

11 bin aileye düzenli olarak gıda yardımı yaptıklarını kaydeden Başkan Aşgın, karantinada olan vatandaşların gıda ve hijyen taleplerini de karşılıksız bırakmadıklarını vurguladı. Aşgın, “Şuanda belediyemiz 11 bin ailemize düzenli bir şekilde gıda desteğini sağlıyor. Bunun da lafını yapmıyor. Bunun dışında hijyen desteğimiz de devam ediyor. Karantinada olan hiçbir hemşehrimizi hem gıda hem de hijyen malzemesi sorunu karşısında geri çevirmedik, çevirmeyeceğiz. Bizi herkes iyi biliyor” dedi.

(Haber Merkezi)