Yıllık ciro % 30.2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Ocak ayı Ciro Endekslerini açıkladı. Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 30,2 arttı.Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 40,5, inşaat ciro endeksi yüzde 3,7, ticaret ciro endeksi yüzde 33,2, hizmet ciro endeksi yüzde 8,2 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Ocak ayında aylık yüzde 2,1 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,7, inşaat ciro endeksi yüzde 8,6, ticaret ciro endeksi yüzde 2,4 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 0,2 azaldı.

(Haber Merkezi)