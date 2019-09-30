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Yılgınözü köylerinden Ankara’da aşure etkinliği

Çorum Merkez Yılgınözü Köy Dernekleri Platformu (Evciyenikışla, Evciortakışla, Evcikuzkışla ,Çağşak, Yenihayat, Mislerovacığı,Karabayır ve Hamdiköy Köy Denekleri) tarafından düzenlenen aşure etkinliği, Mamak Hacı Bektaş Veli Parkı’nda yapıldı.

Yılgınözü köylerinden Ankara’da aşure etkinliği

Çorum Merkez Yılgınözü Köy Dernekleri Platformu (Evciyenikışla, Evciortakışla, Evcikuzkışla ,Çağşak, Yenihayat, Mislerovacığı,Karabayır ve Hamdiköy Köy Denekleri) tarafından düzenlenen aşure etkinliği, Mamak Hacı Bektaş Veli Parkı’nda yapıldı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 21:10
Yılgınözü köylerinden Ankara’da aşure etkinliği

Sunuculuğunu Servet Seyfettin Mete'nin yaptığı aşurede Aşk-ı Pervaneler Ekibi Semah döndü. Filiz Erdoğan, Tülay Örten, Hasan Erdoğan, Haşimi Aslıhak, Halil Bozkuş, Mustafa Kızıltuğ, Mustafa Sayılır ve Haydar Kemeç deyiş ve mersiyeler söyledi.

Aşureye Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Selahattin Emre, öneki dönem Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Coruh, CHP Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın, Belediye Meclis üyeleri Ferhat Tokmak, Veysal Karani Tunç, Erman Barış Hökelek ,CHP Mamak Kadın Kolları Başkanı Gülşen Çobanoğlu, Çorum HDF yöneticileri Haydar Konakcı, Sedat Ilıman, Ferit Ercan, Ali Oymak, Yozgat Federasyon Başkanı İbrahim Çetin, köy dernek başkanları, muhtarlar, Yılgınözü platformuna bağlı köylüler ve mahalle sakinleri katıldı.

(Haber Merkezi)

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