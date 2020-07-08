Yıldız Bek anjiyo oldu

Göğüs ağrısı şikayetiyle Elitpark Hastanesi’ne giden Yıldız Bek, Uzm. D.r Ali Şimşek tarafından tetkikleri yapıldıktan sonra damarında tıkanıklık görülmesi üzerine Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu tarafından anjiyo yapılan Yıldız Bek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.